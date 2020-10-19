Рособрнадзор: ЕГЭ-2021 не будет проводиться в дистанционном формате

На сегодняшний день не существует необходимых технологий для проведения ЕГЭ в удаленной форме на всей территории России.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев опроверг информацию о том, что ЕГЭ в 2021 году будет проводиться в дистанционном формате. Он напомнил, что до проведения экзаменов еще много времени, а за это время эпидемиологическая ситуация в стране изменится.

"К этому периоду я не думаю, что так остро будет стоять вопрос, чтобы мы ЕГЭ проводили удаленно", - цитирует Музаева ТАСС.

Также Музаев отметил, что существующие на сегодняшний день технологии не позволяют провести ЕГЭ в дистанционной форме на всей территории России.

Как ранее стало известно, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в России не будут вводить жесткие ограничения в школах.