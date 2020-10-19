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Россия делает ставку на импортозамещение в медицине

19.10.2020 14:47
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Россия делает ставку на импортозамещение в медицине

Самодостаточность России в медицинской сфере является вопросом национальной безопасности.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов выступил с инициативой запретить государственным медицинским учреждениям покупать зарубежное медицинское оборудования на бюджетные средства. По его словам, сейчас зависимость медицинской сферы России от импорта составляет порядка 73%, а ведь самодостаточность России в медицине является вопросом национальной безопасности. В Госдуме поддержали предложение Чемезова. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает инициативу главы "Ростеха" своевременной и актуальной.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны: "Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства".

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