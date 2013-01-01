Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства



Российская медицина сегодня на три четверти зависит от импорта, однако ситуацию можно изменить. В связи с предложением главы «Ростеха» Сергея Чемезова о запрете государственным медицинским учреждениям закупать импортное медоборудование на бюджетные средства, Госдума согласилась с необходимостью расширять протекцию отечественным производителям медтехники.

В условиях реальных вызовов самодостаточность нашей страны в медицинской сфере становится вопросом национальной безопасности.

На сегодняшний день уже существует нормативная база, дающая преимущества поставщикам продукции российского производства при закупках некоторых медицинских изделий.

Пандемия COVID-19 стала стимулом роста производственных компетенций российских производителей медицинского оборудования. Например, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», входящий в госкорпорацию «Ростех», в текущем году поставил в больницы разных регионов РФ 9 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Научно-производственные холдинги «Росэлектроника» и «Швабе» разработали ряд приборов, в том числе и для борьбы с коронавирусом.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутата Госдумы Дмитрия Савельева, «государство обязано заниматься протекционистской политикой, тем более, что сегодня по ряду позиций медицинского оборудования продукция российских предприятий превосходит импортную по соотношению «цена-качество».

Серьезный контроль конкурсных процедур, как считают в Госдуме, позволит в полтора раза увеличить закупки отечественной продукции и существенно сэкономить бюджетные средства.