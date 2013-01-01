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Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства

Окт 19
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства


Российская медицина сегодня на три четверти зависит от импорта, однако ситуацию можно изменить. В связи с предложением главы «Ростеха» Сергея Чемезова о запрете государственным медицинским учреждениям закупать импортное медоборудование на бюджетные средства, Госдума согласилась с необходимостью расширять протекцию отечественным производителям медтехники.

В условиях реальных вызовов самодостаточность нашей страны в медицинской сфере становится вопросом национальной безопасности.

На сегодняшний день уже существует нормативная база, дающая преимущества поставщикам продукции российского производства при закупках некоторых медицинских изделий.

Пандемия COVID-19 стала стимулом роста производственных компетенций российских производителей медицинского оборудования. Например, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии», входящий в госкорпорацию «Ростех», в текущем году поставил в больницы разных регионов РФ 9 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Научно-производственные холдинги «Росэлектроника» и «Швабе» разработали ряд приборов, в том числе и для борьбы с коронавирусом.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутата Госдумы Дмитрия Савельева, «государство обязано заниматься протекционистской политикой, тем более, что сегодня по ряду позиций медицинского оборудования продукция российских предприятий превосходит импортную по соотношению «цена-качество».

Серьезный контроль конкурсных процедур, как считают в Госдуме, позволит в полтора раза увеличить закупки отечественной продукции и существенно сэкономить бюджетные средства.



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