В Подмосковье введут запрет на проведение массовых мероприятий

Запрет вступает в силу с 21 октября.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона приняли решение запретить проведение массовых мероприятий. Согласно распоряжению властей, уже с 21 октября в Подмосковье будут запрещены выставки, музеи, массовые мероприятия. Спортивные мероприятия будут проходить без зрителей, при пустых трибунах. Такое решение принято в связи с увеличением количества инфицированных коронавирусом в области, передает 360tv.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будет введен комендантский час и запрет на передвижение жителей.