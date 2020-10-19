Соблюдение режима дистанционной работы начнут проверять в столице

На этой неделе начнутся проверки фактического выполнения организациями распоряжения о переводе сотрудников на дистанционную работу.

В своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы начнут проверки своего распоряжения о необходимости перевода порядка 30% сотрудников на удаленный режим работы. Причем, уже начиная с понедельника, власти будут проверять присланную организациями информацию, а потом приступят к проверке фактического выполнения введенного распоряжения. Причем условия и методы проведения проверки Собянин не назвал, пишет РИА Новости.

Ранее глав Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наибольшее число инфицированных коронавирусом фиксируется среди сотрудников офисов.