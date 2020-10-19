За минувшие сутки обнаружено 15982 новых случаев инфицирования COVID-19

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1415316.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса за минувшие сутки на территории России обнаружено 15982 новых случая инфицирования коронавирусом. При этом в Москве зафиксировано 5376 случаев заражения, в Санкт-Петербурге медики отметили 686 новых случаев инфицирования, а в Подмосковье - 466.

Всего в России отмечено 1415316 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровело 1075904, скончалось 24366 человек.

Как ранее стало известно, ученые обнаружили новый симптом коронавируса, который связан с изменением слуха.