За минувшие сутки обнаружено 15982 новых случаев инфицирования COVID-19
Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 1415316.
Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса за минувшие сутки на территории России обнаружено 15982 новых случая инфицирования коронавирусом. При этом в Москве зафиксировано 5376 случаев заражения, в Санкт-Петербурге медики отметили 686 новых случаев инфицирования, а в Подмосковье - 466.
Всего в России отмечено 1415316 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровело 1075904, скончалось 24366 человек.
Как ранее стало известно, ученые обнаружили новый симптом коронавируса, который связан с изменением слуха.
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