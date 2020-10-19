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Новый симптом коронавируса связан с потерей слуха

19.10.2020 10:56
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Новый симптом коронавируса связан с потерей слуха

Пациенты жаловались на шум и звон в ушах без каких-либо видимых причин.

Британские ученые обнаружили новый симптом заражения коронавирусной инфекцией. Так, у некоторых пациентов отмечаются проблемы со слухом. Заболевшие коронавирусом жаловались на наличие шума или звона в ушах без каких-либо видимых причин. Причем после этого у некоторых пациентов наблюдалась полная потеря слуха. Тем не менее ученые отмечают, что шум в ушах может сопровождать и другие заболевания, поэтому медикам стоит обращать на него внимание только в сочетании с другими, более распространенными симптомами, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что введение в столице комендантского часа и полного ограничения на передвижение москвичей является неприемлемым.

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