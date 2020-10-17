Ученые назвали группу крови, устойчивую к коронавирусу

Люди с первой группой крови реже заражаются коронавирусом.

Датские ученые назвали людей, наименее подверженных заражению коронавирусом. Согласно проведенному исследованию, это люди, имеющие первую группу крови. Специалисты сравнили показатели тестов на наличие коронавируса более чем у 473 тыс. человек и оказалось, что меньше всего зараженных выявлено у людей с первой группой крови. Ученые считают, что такая ситуация связана с тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, которые пропускают вирус в организм человека, пишет РИА Новости.

Ранее в Минздраве России заявили, что в настоящее время почти 90% зараженных - это люди, вернувшиеся из отпусков.