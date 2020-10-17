Попова: самое большое количество зараженных COVID-19 среди работников офиса

Необходимо строго соблюдать предписанные санитарные нормы.

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова напомнила, что одним из главных способов профилактики коронавируса является соблюдение установленных санитарно-эпидемиологических норм. А строгое соблюдения правил приведет к снижению количества зараженных. Ведь, по ее словам, наибольшее количество инфицированных коронавирусом зафиксировано именно среди офисных работников, пишет ТАСС.

Ранее в Роспотребнадзоре навали главную причину резкого роста инфицированных COVID-19 в России.