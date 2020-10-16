Германия четко высказалась по "Северному потоку - 2"
В правительстве Германии не обсуждают возможность остановки строительства газопровода.
Немецкое издание Telepolis заявляет, что правительство страны не намерено осуществлять приостановку строительства газового проекта "Северный поток - 2". Авторы ссылаются на комментарии, полученные из Министерства экономики и энергетики Германии. Там подтвердили, что проект практически завершен и вопрос о его приостановке для правительства Германии является гипотетическим, так что он не подлежит комментированию, пишет Евразия Daily.
Ранее стало известно, что Европейский союз ввел санкции в отношении России по делу оппозиционера Алексея Навального.
Написать комментарий