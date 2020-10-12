Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима перемирия

Баку утверждает, что небольшие группы армянских вооруженных сил несколько раз пытались атаковать позиции азербайджанской армии.

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана рассказала, что в ночь с 11 на 12 октября ситуация в зоне конфликта вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах была напряженной. В сообщении также сказано, что Армения в ночь на понедельник нарушила режим гуманитарного перемирия. По данным азербайджанского оборонного ведомства, небольшие группы армянских вооруженных сил предпринимали попытки атаковать позиции Баку в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях. Минобороны добавило, что в результате военных действий Азербайджану удалось уничтожить огромное число боевой техники противника. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что сейчас азербайджанские военнослужащие "обладают оперативным преимуществом на всей протяженности фронта", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Баку и Ереван по итогам переговоров, которые состоялись в Москве, договорились прекратить огонь в гуманитарных целях.