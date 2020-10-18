В России не будут вводить жесткие ограничения в школах

Сергей Кравцов отметил, что на российской территории сохраняется непрерывный образовательный процесс.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что, несмотря на увеличение числа заболевших коронавирусом нового типа, российские школы будут продолжать работать в традиционном режиме, власти страны не собираются вводить жесткие ограничения в учебных заведениях. Он подчеркнул, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет. Также Кравцов добавил, что каждый регион, исходя из эпидситуации, самостоятельно принимает решения, направленные на защиту здоровья граждан, включая учеников и учителей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявили 15099 новых случаев заражения инфекцией COVID-19.