Почти все заболевшие COVID-19 вернулись из отпусков

Переполненные пляжи и рестораны на курортах способствуют распространению инфекции.

Согласно данным Минздрава, почти 90% зараженных коронавирусом - это люди вернувшиеся из отпусков. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов. По его словам, такая ситуация сложилась потому, что пляжи и рестораны переполнены людьми, что способствует распространению инфекции. Хаитов подчеркнул, что именно те, кто приезжает из отпусков, привозят инфекцию в свои регионы, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство зараженных коронавирусом в России - это работники офисов.