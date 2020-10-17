В России зафиксировано 14922 новых случая инфицирования COVID-19

Общее число зараженных в России достигло 1384235.

За минувшие сутки на территории России зафиксировано 14922 новых случая инфицирования коронавирусом. Причем больше всего зараженных медики выявил в столице России. Так, в Москве отмечено 4648 случаев заражения, в Санкт-Петербурге обнаружено 659 инфицированных, а в Подмосковье - 458.

При этом общее количество зараженных на территории России составляет 1384235 человек, выздоровело 1065199, скончалось 24002.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала основную причину роста инфицированных коронавирусом в стране.