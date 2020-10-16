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Роструд получит 35,6 млрд рублей на выплаты безработным

16.10.2020 14:54
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Роструд получит 35,6 млрд рублей на выплаты безработным

Такое решение принято Правительством России.

Как стало известно из проекта распоряжения Правительства России, подготовленного специалистами Министерства труда, принято решение о выделении 35,6 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Денежные средства будут выделены Роструду для последующей передачи в регионы. Известно, что данные средства предназначены для выплат за период с октября по декабрь 2020 года, пишет ТАСС.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ослабление рубля поможет некоторым российским компаниям.

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