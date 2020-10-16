Государство делает все необходимое для поддержки рождаемости

Меры поддержки рождаемости и материнства в России являются достаточными и результативными.

Те меры, которые принимает государство для поддержки и защиты материнства и детства, а также для стимулирования рождаемости в стране позволяют сдерживать темпы убыли населения России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом политик назвал принимаемые государством меры максимально возможными и результативными, без которых убыль населения нашей страны росла бы более быстрыми темпами. Таким образом Песков прокомментировал расчеты Правительства, согласно которым население России сократится до 1,2 млн человек уже к 2024 году, пишет ТАСС.

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