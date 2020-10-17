Чижов: обоснование санкций ЕС против России является неприемлемым

Санкции ЕС в отношении России являются "хилыми и просто неприемлемыми".

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов прокомментировал введенные санкционные ограничения в отношении нашей страны по делу оппозиционного лидера Алексея Навального. По его словам, среди европолитиков, принимавших решение по санкциям, не было согласия, причем инициатива о введении ограничений исходила от двух стран: Германии и Франции. Также Чижов назвал "хилым и просто неприемлемым" обоснование введенных санкций, как с политической и юридической, так и с моральной точек зрения, а единственной организацией, имеющей право вводить какие-либо ограничения в отношении тех или иных стран - Совет безопасности ООН, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел антироссийские санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.