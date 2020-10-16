Мантуров: ослабление рубля поможет некоторым компаниям

Денис Мантуров рассказал, что правительство РФ сейчас не обсуждает вопросы по продлению мер поддержки бизнеса.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg выразил мнение, что некоторые организации страны, мало зависящие от импортной продукции, в настоящее время находятся в довольно выгодном положении. По его словам, падение национальной валюты почти на 20% к доллару в текущем году вынуждает отечественные компании меньше полагаться на импорт, и это хорошо, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что курс доллара по отношению к российской валюте превысил 78 рублей.