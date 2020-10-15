Россия отказалась от консультаций по катастрофе малайзийского Boeing MH17

Российская сторона больше не видит смысла в работе в трехстороннем формате.

Согласно информации МИД, Россия больше не будет участвовать в трехсторонних консультациях по делу о катастрофе малайзийского Boeing MH17, которые проходили с Австралией и Нидерландами. Такое решение принято после обращения Нидерландов в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой в отношении России без предварительных консультаций в трехстороннем формате. В такой ситуации Россия не видит смысла в дальнейшем участии в консультациях. Тем не менее российская сторона будет поддерживать взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Европейский союз ввел санкционные ограничения в отношении России из-за дела оппозиционера России Алексея Навального.