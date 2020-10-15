Стоимость доллара превысила 78 рублей

Курс доллара с расчетом на 15 октября 2020 года составил 78,03 рубля, а евро - 91,6 рубля.

По данным Московской биржи, курс американской валюты по отношению к российской превысил 78 рублей, впервые с 8 октября 2020 года. Стоимость доллара к открытию торгов выросла на 39 копеек - до 78,03 рубля, а европейской валюты - на 40 копеек, до 91,6 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре текущего года увеличилась до $43,14 за баррель, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится прекращать диалог с Европейским Союзом.