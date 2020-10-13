ЦБ планирует внедрить в России цифровой рубль

Появление цифрового рубля будет соответствовать требованиям граждан и бизнеса.

Банк России опубликовал доклад, согласно которому прорабатывается возможность ввести в России цифровой рубль. По мнению регулятора это будет соответствовать потребностям граждан и бизнеса. Цифровой рубль станет дополнительным платежным средством и будет использоваться вместе с наличными деньгами и безналичными платежами. Предполагается, что новая цифровая валюта будет использоваться как гражданами, так и юридическими лицами, а хранить ее предполагается на специально созданных электронных кошельках. При этом отмечается, что в настоящее время нет официального решения о введении в России цифрового рубля. Пока планы о появлении новой цифровой валюты находятся в стадии разработки, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести налог на бездетность.