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Попова назвала штаммы коронавируса, обнаруженные в России

15.10.2020 18:43
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Попова назвала штаммы коронавируса, обнаруженные в России

В нашей стране циркулируют штаммы COVID-19, распространенные в Европе и Азии.

Глава Роспотребнадзора и главный врач страны Анна Попова назвала штаммы коронавируса, которые были зафиксированы на территории России. По ее словам, в нашей стране обнаружены штаммы COVID-19, распространенные в Европе и Азии, а вот китайский штамм вируса присутствует только в Закавказье, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как будет складываться ситуация с коронавирусом в России.

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