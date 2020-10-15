Попова назвала штаммы коронавируса, обнаруженные в России

В нашей стране циркулируют штаммы COVID-19, распространенные в Европе и Азии.

Глава Роспотребнадзора и главный врач страны Анна Попова назвала штаммы коронавируса, которые были зафиксированы на территории России. По ее словам, в нашей стране обнаружены штаммы COVID-19, распространенные в Европе и Азии, а вот китайский штамм вируса присутствует только в Закавказье, пишет РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как будет складываться ситуация с коронавирусом в России.