Льготную ипотеку могут продлить до середины 2021 года

С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.

Во время совещания с правительством, президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить льготную ипотеку в России. Действие программы заканчивается в ноябре текущего года. Но так как, по словам президента, еще не полностью восстановилась экономика и люди испытывают трудности, необходимо оказать им поддержку и продлить программу получения льготной ипотеки минимум до середины 2021 года. Также это поможет поддержать строительную отрасль, которая испытывает трудности в период эпидемии коронавируса, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Россия восстановит авиасообщение с Сербией, Японией и Кубой.