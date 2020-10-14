Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

Полеты будут осуществляться между Россией и Сербией, Кубой и Японией.

Согласно данным оперативного штаба, власти России приняли решение возобновить авиационное сообщение еще с тремя странами. На данный момент известно, что авиакомпании будут осуществлять полеты в Сербию, на Кубу и в Японию, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в сентябре Россия восстановила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.