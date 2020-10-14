Голикова рассказала, как регионы справляются с COVID-19

Только в 18 регионах удалось добиться стабилизации распространения коронавируса.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, какая ситуация по коронавирусу сейчас складывается в регионах. По ее словам, ситуация различается от региона к региону. Так, специалисты фиксируют увеличение количества инфицированных в 38 российских регионах, в 29 ситуация с распространением вируса крайне нестабильная, а вот в 18 регионах удалось добиться стабилизации заболеваемости, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки медики выявили на территории России более 14 тыс. инфицированных коронавирусом.