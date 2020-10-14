"Газпром" приступил к испытаниям оборудования судов снабжения

Испытания проводятся для возобновления работ по завершению строительства "Северного потока-2".

Согласно данным портала MarineTraffic "Газпром" приступил к испытаниям оборудования судов, которые будут достраивать "Северный поток - 2". Известно, что судно-трубоукладчик "Академик Черский" в настоящее время расположено возле Калининграда, а находящееся рядом одно из судов снабжения уже приступило к испытаниям оборудования. По мнению аналитиков, тем судам, которые "Газпром" планирует задействовать в строительстве трубопровода, необходимо будет 3-5 месяцев для завершения работ, пишет Коммерсант.

Как ранее сообщал Капитал страны, "Газпром" навечно занял миллиарды долларов и евро.