Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

Полеты возобновятся в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, принято решение о восстановлении авиасообщения еще с четырьмя странами. Так, начиная с 21 сентября Россия восстановит полеты со столицами Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а с 27 сентября начнутся регулярные рейсы в столицу Южной Кореи, пишет РБК.

При этом в штабе отметили, что начиная с 21 сентября Россия прекратит вывоз своих граждан из-за границы, так как в настоящее время произошло восстановление регулярных авиарейсов и граждане могут вернуться в страну самостоятельно.

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