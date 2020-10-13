В России предложили ввести налог на бездетность

Ставка налога может составить 500 рублей в месяц.

Глава общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая выступила с инициативой о введении налога на бездетность. Так, в организации предлагают взимать налог с мужчин и женщин репродуктивного возраста которые не имеют детей. Ставку налога предлагается установить в размере 500 рублей в месяц. По мнению авторов инициативы это поможет повысить рождаемость в стране, пишет РИА Новости.

При этом Минфин прокомментировал возможность введения в России подобного налога. Согласно официальному ответу пресс-службы, у ведомства нет планов по введению на территории страны налога на бездетность.

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