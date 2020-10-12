Названо число бедных и безработных россиян

Антон Котяков рассказал, что в России пик роста количества зарегистрированных безработных пришелся на сентябрь 2020 года.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время встречи с депутатами партии "Единая Россия" сообщил, что с начала пандемии коронавируса в стране уровень безработицы вырос на 1,7%, до 6,4%. Таким образом, сейчас 4,8 млн человек находятся в поиске работы. Также он отметил, что на данный момент, несмотря на оказанные меры поддержки, ситуация на рынке труда пока остается напряженной.

Кроме того Котяков добавил, что в России примерно 13% россиян живут на доходы ниже прожиточного минимума, то есть около 20 млн граждан являются бедными, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что российское правительство дополнительно выделило 8,8 млрд рублей для осуществления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.