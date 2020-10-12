За сутки в России обнаружено 13592 новых случая инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных достигло 1312310 человек.

За минувшие сутки на территории России обнаружено 13592 новых случая инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных отмечено в столице. Так, в Москве медики зафиксировали 4395 случаев инфицирования за сутки, в Санкт-Петербурге суточное количество зараженных достигло 538 человек, а в Подмосковье - 440.

Всего на территории России отмечено 1312310 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровело 1024235 человек, скончалось 22722.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу.