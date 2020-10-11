Новак: Россия может увеличить долю на рынке СПГ до 25%

Александр Новак считает, что в будущем РФ будет активно удовлетворять мировой спрос на СПГ.

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак в видеообращении, которое было подготовлено для конференции LNG Producer-Consumer Conference 2020, выразил мнение, что к 2025 году наша страна сможет нарастить свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) до 25% и общая мощность соответствующих проектов составит свыше 68 млн тонн сырья в год.

Также министр отметил, что природное голубое топливо, в отличие от традиционных энергоносителей, является более экологичным. Новак добавил, что данный факт позволит решить наиболее важные задачи по сокращению выбросов парникового газа, пишет "Прайм".

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДО РАН Алексей Озеров рассказал, что токсичные водоросли могли привести к загрязнению акватории воды в Авачинской бухте на Камчатке.