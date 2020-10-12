Зеленский готов покинуть пост главы Украины

Главной задачей президента страны Зеленский считает прекращение военных действий на Востоке Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие, при котором он может покинуть пост президента страны. Об этом Зеленский рассказал в интервью программе HARDtalk на Би-би-си. По его словам, свою главную роль в качестве президента Украины он видит в окончании "трагической войны" на Донбассе. Зеленский заявил, что если он не сможет остановить эту войну, то пост лидера страны должен занять другой человек, которому это будет под силу, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Армения и Азербайджан достигли перемирия и установили режим тишины в Нагорном Карабахе.