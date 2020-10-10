В Нагорном Карабахе начался режим прекращения огня

Режим тишины наступил сегодня, 10 октября, с 11:00 мск.

Во время переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве было принято решение о перемирии в Нагорном Карабахе. Стороны договорились ввести режим прекращения огня начиная с 11:00 мск 10 октября. Тем не менее стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия. Сообщается, что Армения вела обстрел азербайджанских городов Тертер и Агдам, а азербайджанские военные нанесли удар по армянскому городу Капан. При этом обе стороны отрицают заявления друг друга, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Москве состоялись трехсторонние переговоры России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.