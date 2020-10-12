Гейтс: только сверхэффективная вакцина против COVID-19 вернет жизнь к норме

Билл Гейтс подчеркнул, что препарат против коронавируса должен быть доступным для всех.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в эфире телекомпании NBC заявил, что человечество сможет вернуться к привычному образу жизни только при появлении сверхэффективной и доступной для большинства жителей планеты вакцины против коронавируса нового типа. По его мнению, лишь получение очень хорошего препарата от COVID-19 позволит победить новую инфекцию в мировом масштабе, пишет РБК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе обращения к москвичам сообщил, что через несколько месяцев в городе начнется массовая вакцинация против коронавируса.