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Президент Азербайджана оценил итоги переговоров по Карабаху

11.10.2020 12:41
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Президент Азербайджана оценил итоги переговоров по Карабаху

Стороны конфликта договорились прекратить боевые действия в гуманитарных целях.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в эфире ТК РБК заявил, что позитивно оценивает прошедшие консультации по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что стороны конфликта договорились прекратить боевые действия в гуманитарных целях, а также начать вести субстантивные переговоры между Баку и Ереваном, причем была подтверждена неизменность формата переговоров.

Кроме того Алиев добавил, что руководство Армении предпринимало попытки "подорвать" эти пункты. По его словам, впоследствии армянские представители были вынуждены согласиться с тем, что эти "базовые принципы" являются фундаментом для нормализации ситуации в Карабахе.

Напоминаем, что 9 октября в Москве прошли переговоры по разрешению конфликта в данном регионе.

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В Нагорном Карабахе начался режим прекращения огня
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