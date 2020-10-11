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Названы три продукта, которые помогают быстро сбросить вес

11.10.2020 21:59
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Названы три продукта, которые помогают быстро сбросить вес

Китайский блогер рассказал, что огурцы, брокколи и овсяная каша помогают быстро похудеть без соблюдения диеты.

Пользователь популярного китайского портала Sohu назвал три недорогих продукта, которые можно употреблять для быстрого сбрасывания веса без жестких ограничений. По его словам, человеку, который хочет похудеть, необходимо включить в рацион следующую пищу:

  • Огурцы. В них содержится много воды и пищевых волокон, которые быстро насыщают организм. Кроме того этот овощ обладает низкой калорийностью и помогает быстрее сжигать жиры.
  • Брокколи. Данный вид капусты ускоряет обмен веществ и кровообращение, а также богат пищевыми волокнами. Все это помогает организму насытиться и сжигать жир.
  • Овсяные хлопья. Китайский блогер рассказал, что каша содержит клетчатку, может надолго обеспечить чувство сытости и очистить кишечник, способствуя естественному похудению человека, пишет ИноСМИ.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что столичные власти не собираются закрывать экономику Москвы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.

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