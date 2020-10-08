На выплаты семьям с детьми выделено 10 млрд рублей

Такое решение принял премьер России Михаил Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство решило направить денежные средства на выплаты детских пособий. Так, выделенная сумма составляет порядка 10 млрд рублей. По его словам, деньги планируется направить в регионы. При этом 1 млрд рублей выделяется для выплат семьям, в которых появились третий и последующие дети, а 9 млрд будут направлены на выплаты тем семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет, пишет РБК.

Как ранее писал Капитал страны, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что начиная с 2021 года можно начать индексировать пенсии работающим пенсионерам.