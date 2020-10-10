Эксперт дал прогноз по курсу рубля до конца 2021 года

Курс рубля в районе 70 рублей за доллар не удивит в 2021 году.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время и на 2021 год. Так, по его словам, при плохом варианте развития событий и введении в отношении России санкционных ограничений, в краткосрочной перспективе курс рубля может установиться выше 80 за доллар и 94 за евро, с последующим укреплением. Однако более вероятен другой вариант, при котором рубль будет находиться в области 76 за доллар. Что же касается 2021 года, то российская валюта может укрепиться до 70 рублей за доллар, пишет Российская газета. При этом эксперт отметил, что если бы на российскую валюту не влияли негативные внешние факторы, то курс рубля мог бы установиться в районе 72 за доллар и 85 за евро.

Ранее Капитал страны писал, что миллионы россиян взяли в долг до зарплаты под 350%.