В Москве проходят переговоры по Карабаху

В столице собрались главы МИД России, Армении и Азербайджана.

В Москве началась встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Во время переговоров будут обсуждаться возможность установления перемирия в Нагорном Карабахе и гуманитарная ситуация в регионе. Встреча проходит по инициативе президента России Владимира Путина, который предложил установить перемирие в регионе для того, чтобы передать пленных и обменяться телами погибших. Встреча проводится в закрытом режиме, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров с главами Армении и Азербайджана по вопросу прекращения огня и мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.