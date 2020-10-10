Деньги до зарплаты под 350% взяли миллионы россиян 862 0 Экономика

Катастрофическое падение доходов и глубочайший экономический кризис вынуждает россиян вешать себе кредитную петлю на шею. В августе 1,5 млн человек обратились за займами «до зарплаты» в микрофинансовые организации (МФО), ставки по кредитам в которых составляли в среднем 348% годовых. В основном россияне брали небольшие суммы до 30 тыс. руб., чтобы выжить.