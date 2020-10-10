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Деньги до зарплаты под 350% взяли миллионы россиян

10 Октября 2020 862 0 Экономика
Деньги до зарплаты под 350% взяли миллионы россиян

Катастрофическое падение доходов и глубочайший экономический кризис вынуждает россиян вешать себе кредитную петлю на шею. В августе 1,5 млн человек обратились за займами «до зарплаты» в микрофинансовые организации (МФО), ставки по кредитам в которых составляли в среднем 348% годовых. В основном россияне брали небольшие суммы до 30 тыс. руб., чтобы выжить.

Власть загоняет россиян в кабалу

  • Российские власти отказали гражданам в финансовой помощи во время тяжелейшего экономического кризиса. Последствия этого не заставили себя долго ждать: согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе, когда у правительства все «восстанавливалось», беднейшие слои населения, не имеющие возможности кредитоваться в обычных банках, взяли 1,5 млн кредитов «до зарплаты» у МФО.
  • Проценты по этим займам оказались грабительскими и преступными – 348% годовых. При этом на 3,8% выросло число кредитов на сумму до 30 тыс. руб., что является косвенным индикатором продолжения сокращения зарплат. Однако Росстат рапортует об их заметном повышении – в августе средний заработок россиян вырос на 6% номинально и на 2,2% в реальном выражении.
  • Больше всего микрозаймов было выдано в Москве (71,7 тыс.), Московской области (64,6 тыс.) и Краснодарском крае (55,6 тыс.). Наибольший спрос на деньги «до зарплаты» был в Башкирии (+8,9%), Волгоградской и Оренбургской областях (+8,9% и 7,2%).
  • Вместе с тем выросла и просрочка по кредитам МФО – больше 90 дней не обслуживались долги на 61,4 млрд руб., что равняется почти 40% от всех выданных займов, делает вывод бюро кредитных историй «Эквифакс». За год просрочка увеличилась на 18,4 млрд руб. Каждый третий микрозайм не обслуживается по графику.
  • К концу года уровень просрочки может дойти до 70 млрд руб., прогнозирую в Национальной службе взыскания, поскольку большинство заемщиков представляют пострадавшие от кризиса отрасли экономики. В конце второго квартала таких было 12 млн человек. Для 4 млн из них возможность получить займ ограничена – они не могут обратиться ни в банк, ни в МФО. Единственная их надежда – теневые кредиторы вне правового поля.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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