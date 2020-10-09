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Чистый отток капитала из России вырос на 65,9%

09.10.2020 18:46
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Чистый отток капитала из России вырос на 65,9%

За весь 2019 год частный сектор вывез из России $26,7 млрд.

Согласно данным Банка России, чистый отток капитала частного сектора из России за период с января по сентябрь увеличился на 65,9% по сравнению с таким же периодом 2019 года. При этом общая сумма выведенных за девять месяцев текущего года средств составила $35,5 млрд, в то время как за девять месяцев 2019 года частным сектором из России было выведено порядка $21,4 млрд, пишет ТАСС.

Ранее Капитал страны писал, что российский рубль обесценится из-за схемы Минфина с государственным долгом России.

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