Обнаружено судно, сбрасывающее отходы у берегов Камчатки

Судно обнаружено с помощью спутниковых снимков.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Камчатки Владимира Солодова, найдено судно, которое 23 сентября проходило у берегов Камчатки в районе Авачинского залива и сбросило в воду отходы. По словам губернатора, судно будет найдено, а данные по нему уже переданы правоохранительным органам. Тем не менее вызывает сомнение, что данное судно причастно к экологической катастрофе в заливе, так как количество сброшенных вод ничтожно мало и не могло привести к серьезным экологическим проблемам в регионе, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в сентябре произошла массовая гибель морских животных в районе Авачинского залива у берегов Камчатки. Пробы воды показали превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2 раза.