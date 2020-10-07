Власти эвакуируют людей из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области

Эвакуация происходит в 10 поселках.

В Рязанской области начали эвакуировать людей из поселков, расположенных в радиусе 5 км от горящего склада боеприпасов. Всего под эвакуацию попали 10 населенных пунктов. Также власти приняли решение перекрыть федеральную трассу М6 «Каспий», пишет РБК.

Напоминаем, что на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района произошел пожар. Согласно официальным данным, огонь распространился на склад с артиллерийскими боеприпасами.