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Власти эвакуируют людей из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области

07.10.2020 17:02
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Власти эвакуируют людей из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области

Эвакуация происходит в 10 поселках.

В Рязанской области начали эвакуировать людей из поселков, расположенных в радиусе 5 км от горящего склада боеприпасов. Всего под эвакуацию попали 10 населенных пунктов. Также власти приняли решение перекрыть федеральную трассу М6 «Каспий», пишет РБК.

Напоминаем, что на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района произошел пожар. Согласно официальным данным, огонь распространился на склад с артиллерийскими боеприпасами.

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