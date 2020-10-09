СМИ: Баку и Ереван в скором времени могут заключить перемирие

Участники конфликта в Карабахе могут достичь перемирия 9 или 10 октября.

Агентство "Франс-Пресс", ссылаясь на администрацию французского президента, сообщило, что Баку и Ереван могут достичь перемирия и прекратить военные действия в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах вечером 9 октября или 10 октября. Также в Елисейском дворце допустили, что в указанные сроки Азербайджан и Армения могут и не заключить перемирие, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин пригласил представителей Баку и Еревана в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе. Соответствующие консультации состоятся на российской территории 9 октября.