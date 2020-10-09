Путин: боевые действия в Карабахе нужно остановить

Глав МИД Азербайджана и Армении пригласили в Москву для консультаций по вопросу прекращения огня в Карабахе.

Российский лидер Владимир Путин после проведения серии разговоров по телефону с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном призвал стороны военного конфликта прекратить боевые действия в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

По словам президента России, в этом регионе огонь нужно остановить по гуманитарным соображениям для "обмена телами погибших и пленными".

Также 9 октября в Москву приглашаются главы МИД Азербайджана и Армении для обсуждения вопроса по прекращению боевых действий в Карабахе. Отмечается, что консультации будут проходить при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее сообщалось, что у Российской Федерации нет обязательств по ОДКБ перед республикой Нагорный Карабах.