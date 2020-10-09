Эксперты дали оценку длительным школьным каникулам

Это одно из самых грамотных решений по коронавирусу.

Ведущий специалист центра Гамалеи Фёдор Лисицын прокомментировал введение в Москве длительных школьных каникул. По его словам, такое решение не является целесообразным, так как на распространение коронавируса влияют все контакты между детьми, включая игры на детских площадках. Поэтому даже находясь на каникулах дети контактируют друг с другом обмениваясь "микроштаммами вируса".

Однако врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает введение длительных каникул одним из самых грамотных решений по коронавирусу. Ведь дети приносят в школу все инфекции, которыми заразились родители в отпусках. И эти инфекции распространяются в детском коллективе в течении 6-8 часов, после чего, ребята приносят их домой, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам в связи с обострившейся ситуаций по коронавирусу.