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Песков: могут потребоваться дополнительные меры по коронавирусу

09.10.2020 14:31
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Песков: могут потребоваться дополнительные меры по коронавирусу

В России обнаружено рекордное количество инфицированных за сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост количества инфицированных коронавирусом. По его словам, если число зараженных COVID-19 будет продолжать расти такими же темпами, то понадобится введение новых ограничительных мер. При этом Песков не смог сказать, какие именно меры могут быть введены, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки российские медики выявили 12126 новых случаев инфицирования COVID-19 на территории России. Это рекордный показатель за всю историю болезни.

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