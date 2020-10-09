Греф: платеж за мусор надо включить в общую квитанцию за услуги ЖКХ
Такое решение повысит собираемость платежей.
Глава Сбербанка Герман Греф нашел способ увеличить собираемость платежей за вывоз мусора. По его мнению, расходы за вывоз твердых коммунальных отходов необходимо включить в общую квитанцию за услуги ЖКХ. Такой способ повышения сборов Греф предложил премьеру России Михаилу Мишустину. Однако не все эксперты поддерживают такое решение, так как это может вызвать недовольство у граждан. А вот в Минприроды поддержали инициативу Грефа заявив, что хотят провести эксперимент по предложению главы Сбербанка в нескольких регионах, пишет РБК.
Как ранее сообщал Капитал страны, Россия потонет в мусоре уже через год из-за высоких тарифов и бюрократии.
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граждане жалуются по любому поводу. но платить им конечно удобнее раздельно. где логика?! удобнее в одной квитанции оплатить все услуги жкх.