Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия 1227 1 Экономика

Россия на всех парах несется к мусорному коллапсу. К началу 2022 года в 17 регионах страны будут полностью исчерпаны мощности полигонов, а в еще 32 регионах они закончатся к 2024 году. При этом, несмотря на мусорную реформу, затеянную правительством, в стране перерабатывается всего 7% мусора, а 90% отправляется на свалки. Об этом сообщила Счетная палата по результатам проверки.