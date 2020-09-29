Капитал страны
ENGLISH
29 СЕН, 16:13 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия
29 Сентября 2020 1227 1 Экономика
Россия на всех парах несется к мусорному коллапсу. К началу 2022 года в 17 регионах страны будут полностью исчерпаны мощности полигонов, а в еще 32 регионах они закончатся к 2024 году. При этом, несмотря на мусорную реформу, затеянную правительством, в стране перерабатывается всего 7% мусора, а 90% отправляется на свалки. Об этом сообщила Счетная палата по результатам проверки.
Полный провал мусорной реформы
- В Счетной палате предупреждают о надвигающемся мусорном кризисе. Ситуация с полигонами в 49 регионах из 85-ти, то есть больше, чем в половине, близка к критической. Однако положение отягощено тем, что у большинства регионов «просто нет» возможности создать новые полигоны. А они закончатся у 17 субъектов через год, а у еще 32-х – через три.
- Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», являющийся частью национального проекта «Экология», с задачей не справляется. В том числе потому, считают в Счетной палате, что в проекте нет мер, направленных на предотвращение и сокращение объемов отходов. Это в числе прочего стимулирование россиян к использованию многоразовых товаров, тары и упаковок, а также мероприятия по раздельному сбору отходов.
- Есть и чисто бюрократическая проблема – целевые результаты проекта недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. Поэтому 42% регионов не подтвердили возможность выполнения целей проекта, и Минприроды не добилось заключения соглашений по реализации этих проектов.
- В России по-прежнему предпочитают захоронение ТКО вместо переработки, поскольку на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств. Это ведет к сокращению мощностей полигонов и несанкционированным свалкам, которые отравляют окружающую среду и портят жизнь россиян.
- При этом мусорная реформа привела к массовым неплатежам и непрозрачным финансовым схемам. Поэтому в 19 регионах мусорные операторы, обслуживающие 15,1 млн человек, могут прекратить работу.
- Все из-за тарифов, которые непрозрачны и зачастую завышены даже по сравнению с соседними районами. Тарифы на вывоз мусора составляли в 2019 году от 244 до 1411 руб. за один кубометр. В результате существенная часть россиян отказалась платить за вывоз мусора – 21% в 2019 году и 24% в 2020-м.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
28 СЕН, 16:39 Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки
28 СЕН, 12:52 В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
28 СЕН, 12:40 В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
28 СЕН, 11:33 В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
25 СЕН, 17:33 ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
25 СЕН, 17:04 В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
25 СЕН, 16:07 В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
25 СЕН, 15:20 В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли
Написать комментарий
"...Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», " - это что за проект на который никто не реагирует? "Экология" и Минприроды - это общественные организации? Необходимо создать МИНИСТЕРСТВО по типу "Вторчермета", которые работали лет 40 назад. Раздельный сбор сухих и мокрых отходов. Провели реформу - заменили ящики простые на ящики на колесах. Обслуживал один - теперь обслуживают двое. Вот и вся реформа по проекту. Для мокрых отходов необходимы отстойники в которых разделение по типу любых отстойников - Осадок перерабатывать в удобрения. А по лесам выслеживать - это не даст нужного эффекта.