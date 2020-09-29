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Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия

29 Сентября 2020 1227 1 Экономика
Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия

Россия на всех парах несется к мусорному коллапсу. К началу 2022 года в 17 регионах страны будут полностью исчерпаны мощности полигонов, а в еще 32 регионах они закончатся к 2024 году. При этом, несмотря на мусорную реформу, затеянную правительством, в стране перерабатывается всего 7% мусора, а 90% отправляется на свалки. Об этом сообщила Счетная палата по результатам проверки.

Полный провал мусорной реформы

  • В Счетной палате предупреждают о надвигающемся мусорном кризисе. Ситуация с полигонами в 49 регионах из 85-ти, то есть больше, чем в половине, близка к критической. Однако положение отягощено тем, что у большинства регионов «просто нет» возможности создать новые полигоны. А они закончатся у 17 субъектов через год, а у еще 32-х – через три.
  • Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», являющийся частью национального проекта «Экология», с задачей не справляется. В том числе потому, считают в Счетной палате, что в проекте нет мер, направленных на предотвращение и сокращение объемов отходов. Это в числе прочего стимулирование россиян к использованию многоразовых товаров, тары и упаковок, а также мероприятия по раздельному сбору отходов.
  • Есть и чисто бюрократическая проблема – целевые результаты проекта недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. Поэтому 42% регионов не подтвердили возможность выполнения целей проекта, и Минприроды не добилось заключения соглашений по реализации этих проектов.
  • В России по-прежнему предпочитают захоронение ТКО вместо переработки, поскольку на создание современных технологий переработки отходов не хватает средств. Это ведет к сокращению мощностей полигонов и несанкционированным свалкам, которые отравляют окружающую среду и портят жизнь россиян.
  • При этом мусорная реформа привела к массовым неплатежам и непрозрачным финансовым схемам. Поэтому в 19 регионах мусорные операторы, обслуживающие 15,1 млн человек, могут прекратить работу.
  • Все из-за тарифов, которые непрозрачны и зачастую завышены даже по сравнению с соседними районами. Тарифы на вывоз мусора составляли в 2019 году от 244 до 1411 руб. за один кубометр. В результате существенная часть россиян отказалась платить за вывоз мусора – 21% в 2019 году и 24% в 2020-м.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:23 0 0
tot:

"...Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», " - это что за проект на который никто не реагирует? "Экология" и Минприроды - это общественные организации? Необходимо создать МИНИСТЕРСТВО по типу "Вторчермета", которые работали лет 40 назад. Раздельный сбор сухих и мокрых отходов. Провели реформу - заменили ящики простые на ящики на колесах. Обслуживал один - теперь обслуживают двое. Вот и вся реформа по проекту. Для мокрых отходов необходимы отстойники в которых разделение по типу любых отстойников - Осадок перерабатывать в удобрения. А по лесам выслеживать - это не даст нужного эффекта.

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