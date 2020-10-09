Росздравнадзор ответил на данные о побочных эффектах лекарства от коронавируса

Все реакции побочного эффекта, как правило, зависят от превышения дозы принимаемого лекарственного препарата.

В Росздравнадзоре рассказали, что в ведомство не поступало никакой информации о возможных побочных эффектах лекарств от инфекции COVID-19 на основе фавипиравира (включая препараты Коронавир, Арепливир и Авифавир), пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Ранее издание "Известия" рассказало о том, что у фавипиравира и лекарственных средств на его основе были найдены новые нежелательные реакции, а именно моторные нарушения организма и падения.